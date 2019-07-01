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Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов является его многолетним другом. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

При этом он отметил, что назначение Портнова на госдолжность было бы неправильным политическим решением.

Богдан уточнил, что против назначения Портнова выступает президент.

«Президент. Это было бы неправильное политическое решение, мы не может себе этого позволить. Я тоже против и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг», - сказал он.

Иски, которые Портнов подает в суды против Петра Порошенко, он назвал его самодеятельностью.

Напомним, 19 мая Портнов вернулся в Украину.

Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В 2014 году после Революции достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

После возвращения Портнов подал 5 заявлений об открытии уголовных дел по поводу действий пятого президента Петра Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются «экономических преступлений Порошенко» и введения военного положения.

22 мая САП начала расследование против Порошенко и Кононенко по подозрению в махинациях в энергетическом секторе.

Ранее ГБР начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене.
ForUm

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