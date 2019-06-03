Возбужденные по заявлениям юриста Андрея Портнова расследования в отношении Петра Порошенко имеют юридически-правовую перспективу.

Такую оценку дал директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба, сообщают Українські Новини.

«Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это – требование закона. Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это – тайна следствия. Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу», - заявил он.

По словам Трубы, следственные действия по этим заявлениям уже активно ведутся.

«Вопросы достаточно резонансны. В связи с этим, нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы», - заявил глава ГБР.

При этом он затруднился спрогнозировать точные сроки досудебного расследования.

«Для нас самое важное – качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс. В том числе – следственно-розыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно – не месяц. Однозначно, больший период», - считает Роман Труба.

В то же время, директор ГБР исключает возможность влияния на следствие извне, учитывая политический вес объекта расследований.

«Нужно пытаться, и мы будем это делать, подводить общество к пониманию, что перед Законом все равны. И это именно те категории дел, где мы имеем возможность доказать, что нет избранных. Если человек совершил преступление, он должен понести ответственность», - резюмировал Труба.

Напомним, 22 мая САП начала расследование против Порошенко и Кононенко по подозрению в махинациях в энергетическом секторе.

Ранее ГБР начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене.