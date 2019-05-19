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Экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав фото из аэропорта Борисполь.

Отметим, 21 апреля, в день второго тура голосования на выборах президента Украины, заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал свое возвращение в Украину в мае 2019 года.

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отрицают наличие связей с Портновым.

Напомним, Портнов был заместителем главы АП Януковича и главой Главного управления по вопросам судоустройства АП. В 2014 году после Революции Достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

В 2015 году прокуратура открыла уголовное производство против Портнова по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Кримиинального кодекса Украины.
ForUm

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