Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония), сообщает УНИАН.

«Эта тема поднималась (на встрече Трампа и Путина. – Ред.) Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась», - сказал Путин.

«Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет», - подчеркнул он.

Напомним, встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась 1 час 20 минут.



