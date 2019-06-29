также в разделеПолитика
Путин: Нормандский формат будет, но сначала – встреча вдвоем или втроем 17
Путин: Освобождение моряков не увязывалось с возвращением РФ в ПАСЕ 16
В Кремле заговорили о реанимации нормандского формата с Зеленским 15
Волкер: Предложение РФ освободить моряков было ловушкой 163
Мэй потребовала от Путина освобождения украинских моряков и деэскалации на Донбассе 66
Благодаря Медведчуку освобождены 4 украинцев 78
СМИ: Возвращение РФ в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением украинских моряков 146
Urdu Point: Путин обсуждает с Медведчуком вопросы освобождения удерживаемых лиц 82
Шуфрич: Действия Зеленского отдаляют перспективу восстановления мира на Донбассе 55
Трамп и Меркель обсудили поддержку реформ в Украине 35
В МИД рассказали, как готовы сотрудничать с новым генсеком Совета Европы 26
Гройсман посоветовал Климкину уйти в отпуск 45
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине 174
Президент запустил флешмоб по случаю Дня Конституции 241
Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА 51
Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов на оборону 21
Климкин: У Зеленского попались на российский дипломатический «развод» 197
В Раде рассмотрят приостановление участия в работе ПАСЕ 58

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония), сообщает УНИАН.

«Эта тема поднималась (на встрече Трампа и Путина. – Ред.) Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась», - сказал Путин.

«Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет», - подчеркнул он.

Напомним, встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась 1 час 20 минут.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1495 грн.
47
Теги