Президент США Дональд Трамп завершил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, сообщает «Европейская правда».

«Оба они согласились, что улучшение отношений было в обоюдных интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», - говорится в сообщении Белого дома.

В начале встречи президент США сказал, что для него большая честь встречаться с президентом РФ, а представители обеих стран должны обсудить много вопросов: торговлю, разоружения и протекционизм.

«Мы собираемся обсудить много разных тем. У нас была хорошая встреча, очень хорошие отношения, и мы рассчитываем вместе хорошо использовать это время. Много положительных вещей должно произойти в отношениях», - сказал Трамп.

Путин заявил, что не может не согласиться с Трампом, поскольку «нам есть о чем поговорить». «Все темы определены. Мы давно не виделись, действительно, со времени встречи в Хельсинки, правда наши сотрудники работали, дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались», - отметил Путин.

При этом представители средств массовой информации спросили у Трампа, говорили ли они с Путиным о захваченных украинских судах и моряках.

«Мы не обсуждали это», - ответил американский президент.

Как ранее сообщал ForUm, в пятницу, 28 июня, в японской Осаке начался саммит «Большой двадцатки».