Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила Владимиру Путину в пятницу, что Россия должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность и напомнила о требовании освободить пленных украинских моряков.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил представитель Даунинг Стрит по итогам переговоров Путина и Мэй на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

«Она сказала президенту, что нормализация наших двусторонних отношений не произойдет, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующее деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам», - заявил представитель британского правительства.

Он напомнил о враждебном вмешательства РФ во внутренние дела других стран, российской дезинформации и кибератаках.

Мэй также отдельно обсудила с Путиным вопрос Украины и захваченных украинских моряков.

«Она также отметила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, и для достижения прогресса необходимо осуществить деэскалацию конфликта и освободить 24 украинских военнослужащих, суда которых были силой захвачены в Черном море», - отметил представитель.

Встреча Мэй и Путина стала первой двусторонней встречей лидеров после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй напомнила президенту РФ, что у Британии есть неопровержимые доказательства того, что за этим нападением стояла Россия.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.