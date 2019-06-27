Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым предполагается снижение ставки «зеленого» тарифа для новых домашних солнечных станций на крышах и фасадах в три раза с 2025 года.



Соответствующее решение было принято на заседании комиссии сегодня, сообщает УНИАН.

Так, регулятор установил «зеленый» тариф для домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт, установленных на крышах и фасадах капитальных сооружений, введенных в эксплуатацию в течение 2019 года, на уровне 540,74 гривни за кВт-ч (без НДС).

При введении в эксплуатацию в период с 2020 года по 2024 год «зеленый» тариф составит 486 гривень кВт-ч (без НДС) Домашние солнечные станции мощностью до 50 кВт, введенные в эксплуатацию с 2025 года, будут продавать в сеть электроэнергию по тарифу 157,26 гривни кВт-ч (без НДС), что более чем в три раза меньше текущего «зеленого» тарифа.

Также постановлением предусматривается снижение ставки «зеленого» тарифа для новых ветровых электростанций (ВЭС) и солнечно-ветровых станций комбинированного типа – до уровня 115 гривень кВт-ч (без НДС) с текущих 489,24 гривни.

Указанным документом регулятор также привел в соответствие регуляторные акты по принятому в апреле закону об альтернативных источниках энергии и отменил необходимость устанавливать «зеленый» тариф для новых домашних солнечных станций на земле с января 2020 года.

Напомним, в апреле Верховная Рада учла правку о непредоставлении «зеленого» тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС), утвердив закон о «зеленых» аукционах («О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» №8449-д).

Президент подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» (№10375) относительно восстановления так называемого зеленого тарифа для домохозяйств, имеющих домашние наземные солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт.