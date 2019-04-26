Верховная Рада учла правку о непредоставлении «зеленого» тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС), утвердив закон о «зеленых» аукционах ( «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» №8449-д ), сообщает LIGA.net.

При рассмотрении документа правку отклонили, однако в. о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский накануне голосования за законопроект снова вынес его на рассмотрение, и парламент все же утвердил ее.

Народные депутаты ввели условие получения «зеленого» тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт - установление их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях. Условие начнет действовать с 2020 года.

Напомним, министр энергетики Игорь Насалик предложил правительству ввести ограничения для установки в Украине домашних частных солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.

В письме, которое Минэнерго направило в Кабинет министров, говорится о том, чтобы запретить домашние СЭС устанавливать на земле, а можно было только на крышах или фасадах. Министр информирует Кабмин: уже 7,5 тыс домохозяйств поставили такие частные СЭС общей мощностью 160 МВт, и это «переросло в высокорентабельный бизнес», поэтому государству следует ввести ограничения.