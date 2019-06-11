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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» (№10375) относительно восстановления так называемого зеленого тарифа для домохозяйств, имеющих домашние наземные солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт. Об этом заявил представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По словам представителя Президента в правительстве, обнуление таких тарифов для мелких электростанций украинцам, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, является несправедливым.

«Этот закон, к сожалению, подписал предыдущий Президент Петр Порошенко. Поэтому сейчас Президент Владимир Зеленский предлагает, чтобы парламент исправил эту ошибку и восстановил справедливость. «Зеленые» тарифы должны быть прежде всего не для олигархов, а для обычных украинский, которые будут образовывать средний класс и уменьшать роль энергетических монополий », - добавил он.

Законопроект имеет статус неотложного.

Напмним, в апреле Верховная Рада учла правку о непредоставлении «зеленого» тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС), утвердив закон о «зеленых» аукционах ( «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» №8449-д ).
ForUm

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