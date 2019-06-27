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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что выход делегации Украины из ПАСЕ был бы нецелесообразным. Такую позицию он выразил в эфире Украинского радио, сообщает 112 Украниа.

«Позиция партии «Слуга народа» такова, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене», - сказал Разумков.

Однако он отметил, что позиция новой Верховной Рады, которая будет избрана 21 июля, сможет повлиять на дальнейшие события в данной сфере.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.
ForUm

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