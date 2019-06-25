Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм.

Это решение уже принято и будет объявлено в ближайшее время, сообщает «Европейская правда».

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

В среду украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

Однако уже принято решение о том, что после обжалования полномочий российской делегации, вне зависимости от решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

Демарш украинской делегации принят в знак протеста против спорного решения ПАСЕ, принятого минувшей ночью, которое существенно сузило возможности введения санкций против делегации РФ, а также других государств, нарушающих принципы СЕ.

Ожидается, что украинский парламент может также принять совместное решение о дальнейшей работе в ПАСЕ.

Под вопросом также голосование украинских депутатов на выборах генерального секретаря СЕ.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций