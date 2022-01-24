Представительница Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева («Слуган народа») уступила представителю парламентария из Нидерландов Тини Коксу. Об этом она сообщила в телеграмме.

«Президентом ПАСЕ избран Тини Кокс, за него проголосовали 164 члена Ассамблеи, за меня – 80», – написала она.

Мезенцева отметила, что это первые выборы президента ПАСЕ, в которых приняла участие кандидат из Украины.

Тини Кокс, в частности, в 2014 году возглавлял левое крыло ПАСЕ. Тогда, в начале российской агрессии, он заявлял, что жители украинской Донетчины якобы «смотрят на Россию как на альтернативу» из-за «внутренних проблем Украины».