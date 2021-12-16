В рейтинге партий среди жителей Киева лидирует политсила Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Так, УДАР Виталия Кличко имеет 19,1% поддержки. За Европейскую солидарность готовы проголосовать 17%, партию «Слуга народа» – 13,3%, партию Дмитрия Разумкова «Умная политика» – 9,4%, партию Сергея Притулы – 7,5%, «Батькивщина» – 5,4 %, «Сила и честь» – 4,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 4,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» – 3,7%, партия Шария – 3,4%, ВО «Свобода» – 3,2%. Рейтинг других политических сил – менее 3%.
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