также в разделеВыборы
ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов с фамилией Зеленский 8
Верховный суд окончательно запретил Онищенко баллотироваться в Раду 10
ЦИК определила номера партий в бюллетене 173
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в нардепы 62
Партии Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду 31
Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы 32
Ведущий Евровидения идет на выборы от «Слуги народа» 99
Новинский передумал идти в Раду по списку Оппоблока 108
Суд разрешил Онищенко баллотироваться в Раду 52
Место голосования уже сменили 13 тысяч украинцев 16
ЦИК зарегистрировала уже более 700 кандидатов в нардепы 26
Слипачук: КСУ не может остановить выборы 198
Источники: За всех мажоритарщиков Зеленского в Киеве отвечает смотрящий Коломойского Вавриш 41
Партия Гройсмана опровергла слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах 23
В Прилуках спонсор Батькивщины Сергей Коровченко грозится убить популярного блогера 192
Уже зарегистрировано 362 кандидатов в нардепы 36
КСУ назвал дату продолжения заседания по указу о роспуске Рады 73
ЦИК установила лимит для избирательных фондов партий и мажоритарщиков 22

Подразделения МВД с 15 июля будут работать в усиленном режиме. Об этом сегодня, 26 июня, рассказал советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба Иван Стойко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поставил задачу - с 15 июля перейти на усиленный режим работы всем работникам органов системы МВД: Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной, миграционной службы и Министерства внутренних дел в целом, до отдельного распоряжения», - сказал Стойко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул готовность к любым вызовам по обеспечению безопасности во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

«До 14 июля избирательные комиссии получают бюллетени. Мы понимаем свою ответственность в их сопровождении и охране. Нацеливаем наших правоохранителей на эффективность и готовность к любым вызовам. Делаем все, чтобы усовершенствовать их работу. С 10 июня по 5 июля во всех регионах страны проводятся тактические учения для всех подразделений системы МВД. Отрабатываются все ситуации, которые могут возникнуть на выборах», - сказал Стойко.

Напомним,  24 мая в Украине официально начиналась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1854 грн.
31
Теги