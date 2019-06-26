Подразделения МВД с 15 июля будут работать в усиленном режиме. Об этом сегодня, 26 июня, рассказал советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба Иван Стойко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поставил задачу - с 15 июля перейти на усиленный режим работы всем работникам органов системы МВД: Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной, миграционной службы и Министерства внутренних дел в целом, до отдельного распоряжения», - сказал Стойко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул готовность к любым вызовам по обеспечению безопасности во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

«До 14 июля избирательные комиссии получают бюллетени. Мы понимаем свою ответственность в их сопровождении и охране. Нацеливаем наших правоохранителей на эффективность и готовность к любым вызовам. Делаем все, чтобы усовершенствовать их работу. С 10 июня по 5 июля во всех регионах страны проводятся тактические учения для всех подразделений системы МВД. Отрабатываются все ситуации, которые могут возникнуть на выборах», - сказал Стойко.

Напомним, 24 мая в Украине официально начиналась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.