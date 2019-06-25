Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ, напомнив Москве о необходимости вносить членские взносы.
По словам Мааса, Россия возвращается в Совет Европы со всеми правами и обязанностями.
«Я рад, что Парламентская Ассамблея Совета Европы достигла компромисса в отношении членства России. Это тоже хорошая новость для российского гражданского общества. Граждане России должны по-прежнему иметь возможность взывать к правосудию в Европейском суде по правам человека», — цитирует Мааса МИД Германии.
«Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов», — добавил федеральный министр.
В заявлении МИД Германии не упоминается об агрессии РФ в отношении Украины, из-за которой она была исключена из ПАСЕ.
Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций
После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.
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