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Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ, напомнив Москве о необходимости вносить членские взносы.

По словам Мааса, Россия возвращается в Совет Европы со всеми правами и обязанностями.

«Я рад, что Парламентская Ассамблея Совета Европы достигла компромисса в отношении членства России. Это тоже хорошая новость для российского гражданского общества. Граждане России должны по-прежнему иметь возможность взывать к правосудию в Европейском суде по правам человека», — цитирует Мааса МИД Германии.

Глава МИД Германии подчеркнул, что теперь важно разработать механизм, с помощью которого против отдельного государства можно было бы ввести санкции за «соответствующие проступки».

«Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов», — добавил федеральный министр.

В заявлении МИД Германии не упоминается об агрессии РФ в отношении Украины, из-за которой она была исключена из ПАСЕ.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.
ForUm

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