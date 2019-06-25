Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с рабочим визитом Канаду. Об этом сообщает официальный сайт президента.
Как сообщается, рабочий визит главы государства состоится с 1 по 3 июня.
В ходе визита президент Украины примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.
Также запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.
Напомним, что временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Уильям Тейлор заявил, что дата встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа пока не определена.
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