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В Соединенных штатах очень заинтересованы и с нетерпением ждут визита украинского президента Владимира Зеленского. Об этом на встрече с прессой заявил Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает корреспондент УНН.

«По вопросу визита Президента Зеленского в Соединенные Штаты: аналогичный вопрос я получил сегодня утром от представителей украинского правительства. Конкретных дат пока не определено. Пока решения нет, но мы очень заинтересованы в том, чтобы определиться с датой и повесткой дня», - сказал Тейлор.

Он заявил, что как только конкретная информация о дате и повестке дня будет известна, Посольство сообщит об этом - так же как он обещал это своим украинским коллегам.
ForUm

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