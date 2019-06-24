В украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы перечислили страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах Ассамблеи.

Как сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец, сейчас проходит заседание регламентного комитета Ассамблеи, передает УНИАН.

«Четко видно, как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против. «За» Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. «Против» России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва», - отметил Емец.

«Вот такие расклады на сейчас. Конечно, это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно, как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств», - добавил он.

Однако, по его словам, несмотря на сложность ситуации, «мы имеем несколько вариантов противодействия российскому реваншу». «Сейчас мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию. Должен сказать, что печально смотреть на то, как Совет Европы сам уничтожает собственную сущность. Те принципы и ценности ради которых эта международная организация и была создана. Принципы, которые должны быть важнее денег», - заявил Емец.



Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия имеет большие шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).