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В Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации без выполнения каких-либо условий.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Главным вопросом повестки дня сессии является проект резолюции, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Делегаты рассмотрят документ во второй половине дня понедельника.

В резолюции, автором которой является бельгийка Петра де Суттер, предлагается исключить возможность лишать национальные делегации права голоса, выступать, а также права быть представленным в ассамблее и ее органах.

В случае принятия документа в предложенной редакции, российская делегация избежит возобновления санкций, введенных против нее в ответ на агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье просит депутатов на летней сессии рассмотреть возможность возвращения Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи. 

Совет Федерации РФ сформировал свою часть российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во главе с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. 
ForUm

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