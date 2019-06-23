Прокуратура возбудила уголовное производство из-за высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого об ЛГБТ и концлагерях.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

За фактом подібних висловлювань розпочато крим.провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі... Слідство доручено ГУ НП в Сумській області. https://t.co/J6fon4oo2R pic.twitter.com/z4g6s5pnW4 — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 23 июня 2019 г.

Галицкий написал в Facebook пост, в котором опубликовал фото людей из концлагерей и подписал: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю — не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так».

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).

Статья предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Галицкий уже удалил пост со своей страницы.

На Марше равенства в Киеве 23 июня нарушений не было, никого в ходе акции не задерживали. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.