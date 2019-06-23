На Марше равенства в Киеве 23 июня нарушений не было, никого в ходе акции не задерживали.
Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Радио Свобода.
«На сегодняшних мероприятиях ни одного сообщения в полиции о нарушениях не зафиксировано, значит их не было. Полиция совместно с Нацгвардией обеспечивала достаточное количество сил и средств, нарушений вообще не было. То есть и никого, задержанного при проведении мероприятий, не было», - подытожил Князев после завершения Марша равенства.
Он добавил, что задержания лиц, подозреваемых в подготовке провокаций, о которых сообщала полиция, произошли накануне марша в рамках «предупредительныхмер».
Когда именно были задержаны эти лица, Князев не уточнил.
Что касается количества участников сегодняшнего шествия, то в полиции пока такую информацию не предоставляют. Организаторы марша сообщили, что в нем приняли участие более 8000 человек.
Тема нынешнего марша - «Свобода. Единство. Борьба», а главный лозунг марша - «Наша традиция - это свобода!».
Цель акции - преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и разрушить мифы о таких людях.
Противники «Киевпрайд 2019» планировали закидать нечистотами его участников.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время