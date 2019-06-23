На Марше равенства в Киеве 23 июня нарушений не было, никого в ходе акции не задерживали. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Радио Свобода.

«На сегодняшних мероприятиях ни одного сообщения в полиции о нарушениях не зафиксировано, значит их не было. Полиция совместно с Нацгвардией обеспечивала достаточное количество сил и средств, нарушений вообще не было. То есть и никого, задержанного при проведении мероприятий, не было», - подытожил Князев после завершения Марша равенства.

Он добавил, что задержания лиц, подозреваемых в подготовке провокаций, о которых сообщала полиция, произошли накануне марша в рамках «предупредительныхмер».

Когда именно были задержаны эти лица, Князев не уточнил.

Что касается количества участников сегодняшнего шествия, то в полиции пока такую информацию не предоставляют. Организаторы марша сообщили, что в нем приняли участие более 8000 человек.

Тема нынешнего марша - «Свобода. Единство. Борьба», а главный лозунг марша - «Наша традиция - это свобода!».

Цель акции - преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и разрушить мифы о таких людях.

Противники «Киевпрайд 2019» планировали закидать нечистотами его участников.