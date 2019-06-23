также в разделеОбщество
Гриневич: Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» 5
Денисова: В СИЗО, где удерживают Бекирова, произошла вспышка кори 14
Януковича вызывают в суд 22
ОБСЕ зафиксировала 30 Градов в оккупированной части Луганской области 141
У Зеленского призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства 43
В состав ПЦУ из УПЦ Московского патриархата перешли еще четыре прихода 124
Из-за жары могут быть отключения электроэнергии 44
Cоветника Мангера задержали на крупной взятке 31
Зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС 207
Организаторы Марша равенства пришли к Зеленскому на Банковую 400
В Украине сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны 54
Все подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок во время Марша равенства 31
21 июня. Картина дня 38
Визжали и топали ножками»: Нардеп рассказал о конфликте с россиянами в Грузии 216
Топ-менеджер «Нафтогаза» пригласил Насалика «подискутировать» на ринге 34
ПЦУ развенчала миф о запрете сидеть в храмах 56
Крымчанину вынесли приговор за осквернение памятника «вежливым людям» 54
Известный украинский футболист идет в политику 74

На Марше равенства в Киеве 23 июня нарушений не было, никого в ходе акции не задерживали.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Радио Свобода.

«На сегодняшних мероприятиях ни одного сообщения в полиции о нарушениях не зафиксировано, значит их не было. Полиция совместно с Нацгвардией обеспечивала достаточное количество сил и средств, нарушений вообще не было. То есть и никого, задержанного при проведении мероприятий, не было», - подытожил Князев после завершения Марша равенства.

Он добавил, что задержания лиц, подозреваемых в подготовке провокаций, о которых сообщала полиция, произошли накануне марша в рамках «предупредительныхмер».

Когда именно были задержаны эти лица, Князев не уточнил.

Что касается количества участников сегодняшнего шествия, то в полиции пока такую информацию не предоставляют. Организаторы марша сообщили, что в нем приняли участие более 8000 человек.

Тема нынешнего марша - «Свобода. Единство. Борьба», а главный лозунг марша - «Наша традиция - это свобода!».

Цель акции - преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и разрушить мифы о таких людях.

Противники «Киевпрайд 2019» планировали закидать нечистотами его участников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1854 грн.
24
Теги