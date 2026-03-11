﻿
Столиця

Київ готується до «Маршу рівності»

Київ готується до «Маршу рівності»

Цього року традиційна хода на підтримку прав ЛГБТ-спільноти "Марш рівності" відбудеться у столиці 21 червня. Про це офіційно повідомили організатори з громадської організації "КиївПрайд".

Заходи, приурочені до Місяця Гордості, розпочнуться в Києві на тиждень раніше основної події. Організатори зазначили, що підготовка до цьогорічного Прайду тривала ще з минулого року.

"Ми ще в минулому році почали працювати над цьогорічним Прайдом. І тепер, нарешті, можемо запросити вас! До зустрічі у червневому Києві", — йдеться у повідомленні активістів.

Наразі детальна програма заходів та точне місце проведення ходи не розголошуються з міркувань безпеки. Всю додаткову інформацію представники "КиївПрайду" обіцяють публікувати поступово на своїх офіційних ресурсах.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївЛГБТМарш рівності
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На знак протесту проти ШІ: Тисячі письменників долучилися до створення «порожньої» книги
Культура 10.03.2026 23:32:10
На знак протесту проти ШІ: Тисячі письменників долучилися до створення «порожньої» книги
Читати
36-та церемонія нагородження Шнобелівської премії відбудеться не в США
Свiт 10.03.2026 23:03:09
36-та церемонія нагородження Шнобелівської премії відбудеться не в США
Читати
Глава Пентагону Гегсет заявив, що США самі вирішать, коли буде перемога над Іраном
Свiт 10.03.2026 22:34:02
Глава Пентагону Гегсет заявив, що США самі вирішать, коли буде перемога над Іраном
Читати

Популярнi статтi