Київ готується до «Маршу рівності»

Цього року традиційна хода на підтримку прав ЛГБТ-спільноти "Марш рівності" відбудеться у столиці 21 червня. Про це офіційно повідомили організатори з громадської організації "КиївПрайд".

Заходи, приурочені до Місяця Гордості, розпочнуться в Києві на тиждень раніше основної події. Організатори зазначили, що підготовка до цьогорічного Прайду тривала ще з минулого року.

"Ми ще в минулому році почали працювати над цьогорічним Прайдом. І тепер, нарешті, можемо запросити вас! До зустрічі у червневому Києві", — йдеться у повідомленні активістів.

Наразі детальна програма заходів та точне місце проведення ходи не розголошуються з міркувань безпеки. Всю додаткову інформацію представники "КиївПрайду" обіцяють публікувати поступово на своїх офіційних ресурсах.