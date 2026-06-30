Уряд Британія планує криміналізувати терапію, спрямовану на зміну сексуальної орієнтації

Уряд Великої Британії представив законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за конверсійну терапію. За проведення таких дій порушникам може загрожувати до п’яти років позбавлення волі та штраф.

Проєкт закону Conversion Practices Bill, внесений до парламенту, поширюватиметься на Англію та Уельс. Документ уперше дає юридичне визначення конверсійних практик як дій, що “мають на меті змінити сексуальну орієнтацію або трансгендерну ідентичність людини за допомогою насильницьких дій, які завдають серйозної шкоди потерпілому”.

У Кабінеті міністрів заявили, що новий закон має захистити ЛГБТ+ людей “від фізичного та психологічного насильства, спрямованого на зміну того, ким вони є”, повідомляє ВВС.

Міністерка з питань рівності Олівія Бейлі наголосила, що чинне законодавство не забезпечує достатнього захисту від таких практик.

“Конверсійні практики ґрунтуються на хибному переконанні, що бути представником ЛГБТ+ – це соромно і що людину можна примусово змінити. Правові прогалини залишали ЛГБТ+ людей вразливими до таких шкідливих дій, тому ми маємо ухвалити відповідне законодавство”, – сказала вона.

Законопроєкт передбачає створення двох нових кримінальних правопорушень: за проведення конверсійних практик, які “спричиняють серйозну шкоду, тривогу або страждання”, а також за сприяння або допомогу в організації таких практик за межами Англії та Уельсу. Також пропонується запровадити спеціальні судові накази для захисту людей, які можуть стати жертвами таких дій.

За даними благодійної організації Galop, яка займається протидією насильству щодо ЛГБТ+ людей, із 2022 до 2025 року вона отримала понад 300 звернень, пов’язаних із конверсійними практиками. Після аналізу 195 випадків дослідники зафіксували повідомлення про фізичне й сексуальне насильство, спроби примусових шлюбів та випадки, коли людей силоміць вивозили за кордон для проходження такої “терапії”. У понад половині випадків ініціаторами були батьки.

Водночас законопроєкт уже викликав дискусії. Частина організацій побоюється, що нові норми можуть зачепити добровільні розмови про сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність.

Уряд запевняє, що документ містить винятки для законної медичної допомоги та встановлює “високий поріг кримінальної відповідальності”, тому під дію закону підпадатимуть “лише насильницькі дії, спрямовані на зміну ідентичності людини”.

Законопроєкт найближчими тижнями пройде попередній парламентський розгляд, який триватиме близько трьох місяців. Після цього його мають розглянути Палата громад і Палата лордів, перш ніж документ зможе набути чинності.