Харків: суд першої інстанції відмовив військовому та його партнеру у визнанні одностатевих стосунків

Індустріальний районний суд Харкова не визнав наявності шлюбних відносин між військовослужбовцем 2-го корпусу НГУ «Хартія» Дмитром Лясковецьким та його партнером Євгеном Донцем. Рішення ухвалили 20 березня, повідомляє Суспільне.

Лясковецький і Донець звернулися до суду, щоб встановити факт проживання однією сім’єю та домогтися юридичного визнання своїх стосунків. Дмитро Лясковецький заявив, що рішення суду не стало несподіванкою та, ймовірно, вони оскаржуватимуть його. Він також підкреслив, що його орієнтація не впливає на службу, і командування ставиться до нього добре.

«Я засмучений і хочу просто спокійно, як усі нормальні пари, виходити показувати себе, не боятися цього», — сказав Євгеній Донець після оголошення рішення.

Підтримати пару до суду прийшли близько десяти людей, зокрема представники ЛГБТКі+ спільноти. Водночас на вулиці біля суду зібралися близько півсотні протестувальників із елементами військового одягу, які назвали себе «свідомою молоддю» та представниками «Націоналістичного руху Харкова». Для забезпечення безпеки на місце прибули представники спецпідрозділу поліції.

Ця справа перегукується з рішенням Деснянського районного суду Києва від 3 липня 2025 року, який визнав наявність фактичних шлюбних відносин між першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком. Тоді суд встановив, що пара проживає разом із 2013 року, а їхні відносини відповідають критеріям фактичного шлюбу, посилаючись на Конституцію України та практику Європейського суду з прав людини.