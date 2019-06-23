Об этом он сообщил в Instagram.
«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну», - сказал Скичко.
Напомним, в списке мажоритарных кандидатов по Львовской области партии «Слуга народа» значится партией «Слуга народа» футболист Артем Федецкий.
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.
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