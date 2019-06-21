В списке мажоритарных кандидатов по Львовской области партии «Слуга народа» значится партией «Слуга народа» футболист Артем Федецкий
Об этом сообщается на Facebook политсилы.
Он выдвигается по округу №118.
Федецкий окончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения «Открытый международный университет развития человека «Украина» по специальности «Маркетинг». Футболист-профессионал футбольного клуба «Карпаты», игрок Национальной футбольной сборной.
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