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Полиция Киева задержала девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

По факту их действий начато уголовное производство.

«Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству).

Задержанным грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее сообщалось, что противники Марша равенства пытались пронести на акцию фекалии в презервативах.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проводят Марш равенства - акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.
ForUm

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