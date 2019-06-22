Председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский не пойдет на выборы в парламент по списку объединения Оппозиционный блок.

Об этом сообщил Евгений Мураев, передает пресс-служба Оппоблока.

По его словам, Новинский будет баллотироваться на мажоритарном округе.

«Многие приняли решение идти по мажоритарным округам, так как некоторые партийные бренды с безымянными людьми, которые себя не зарекомендовали, могут обмануть доверие избирателей», — заявил Мураев.

Напомним, 10 июня, Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В первой десятке списка Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко. Был также и Вадим Новинский.

Напомним, Новинский вошел в тройку самых богатых народных депутатов парламента.