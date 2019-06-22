также в разделеВыборы
Суд разрешил Онищенко баллотироваться в Раду 23
Место голосования уже сменили 13 тысяч украинцев 12
ЦИК зарегистрировала уже более 700 кандидатов в нардепы 23
Слипачук: КСУ не может остановить выборы 192
Источники: За всех мажоритарщиков Зеленского в Киеве отвечает смотрящий Коломойского Вавриш 39
Партия Гройсмана опровергла слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах 23
В Прилуках спонсор Батькивщины Сергей Коровченко грозится убить популярного блогера 164
Уже зарегистрировано 362 кандидатов в нардепы 33
КСУ назвал дату продолжения заседания по указу о роспуске Рады 69
ЦИК установила лимит для избирательных фондов партий и мажоритарщиков 17
Глава штаба: Вакарчук готов стать премьером 111
Обзор ставок букмекеров: у «Оппоблока» Ахметова открывается второе дыхание 77
Из-за выборов полиция перейдет на усиленный режим работы 39
Из партии Вакарчука из-за «несоответствия» отозвали 2 мажоритарщиков 24
Националистические организации идут на выборы общим списком 167
Луценко не будет участвовать в парламентских выборах 58
Поплавский возглавил список одной из партий 57
Кличко: УДАР пойдет на выборы только по мажоритарке 60

Председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский не пойдет на выборы в парламент по списку объединения Оппозиционный блок.

Об этом сообщил Евгений Мураев, передает пресс-служба Оппоблока. 

По его словам, Новинский будет баллотироваться на мажоритарном округе.

«Многие приняли решение идти по мажоритарным округам, так как некоторые партийные бренды с безымянными людьми, которые себя не зарекомендовали, могут обмануть доверие избирателей», — заявил Мураев.

Напомним, 10 июня, Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В первой десятке списка Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко. Был также и Вадим Новинский.

Напомним, Новинский вошел в тройку самых богатых народных депутатов парламента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
17
Теги