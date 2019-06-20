Тройка самых богатых депутатов Рады в 2018-ом году — Вадим Новинский (ОБ), Максим Ефимов (БПП) и Сергей Мартыняк (Воля народа), пишет Liga.net.

«Естественно, это не зарплата. В 2018 году 38% из общего пирога — это другие доходы (например, кредит), 33% — дивиденды. Зарплата составляет лишь 7%», - отмечает издание.

Самый большой прирост в абсолютном значении доходов у тех же депутатов. Новинский за первый полноценный год работы в Раде 8 созыва заработал 107 млн грн. В 2018 уже 458 млн грн (+328%). Самая большая доля (71%) в доходах у Новинского — дивиденды.

На втором месте — Максим Ефимов из БПП. Его доходы выросли в 19 раз до 334 млн в 2018-ом году. Его «секретное оружие» — погашение задолженности по договору уступки прав требования. По этому типу дохода он получил 296 млн грн.

Сергей Мартыняк из «Воли Народа» заработал за 2015-й «скромные» 30 млн грн, а спустя четыре года уже 217 млн грн (+621%). Что вывело его на третье место.

Есть депутаты, у которых дела стали хуже. Доходы Виталия Хомутынника в 2018 упали на 150 млн по сравнению с 2015. Все из-за того, что в 2015 нардеп продал ценных бумаг на 138 млн, а в прошлом году таких сделок не было. Такая же история у Александра Фельдмана и Федора Негоя.



Во время каденции депутаты не имеют право заниматься бизнесом, быть директором, членом правления или набсовета коммерческих компаний. Но владеть акциями или быть бенефициаром юрлиц — можно.

Больше всего новых компаний появилось у Анатолия Кузьменко из БПП — 36 новых компаний. И в процентном соотношении Кузьменко безоговорочный чемпион — плюс 1800%. В 2015 у него было две компании (в этих же он бенефициар), а в 2018 — 38.

Чуть меньше компаний появилось у Вадима Новинского: с 2015 года количество компаний, где нардеп является бенефициаром, возросло с 81 до 111. В 6 раз больше бизнесов стало у члена «Воли народа» Александра Супруненко — в 2018 году нардеп задекларировал 35 компаний (в 2015 было шесть).

