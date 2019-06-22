В клиниках Тбилиси остаются 52 человека, пострадавших во время акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья подавляющего большинства пациентов стабильное, некоторые из них сегодня оставят медицинские учреждения, сообщает Радио Свобода.

В хирургическом отделении клиники Ингороква остаются девять пациентов, которых прооперировали. По словам врачей, скорее всего уже в понедельник все они оставят медучреждение, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Что касается других пострадавших, 11 пациентов остаются в «Нью-госпитале». По информации клиники, у одного из пациентов нет травм, которые несут угрозу жизни. Еще четыре пациента остаются в больнице Гудушаури. Как говорят в клинике, их, вероятно, выпишут до конца дня.

Как сообщалось, вечером в четверг более пяти тысяч человек собрались на митинг на проспекте Руставели, чтобы опротестовать случай с российским депутатом Гавриловым.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

На масштабной протестной акции у парламента правительство призывали к ответу, а также потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и главы Службы госбезопасности.

Власти отказались выполнить требования протестующих, после чего участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались столкновения.

Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вновь вернулись к парламенту. Ближе к ночи полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты. Разгон проходил как на проспекте Руставели, так и на прилегающих улицах. На рассвете в центре Тбилиси начались задержания демонстрантов.