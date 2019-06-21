Минздрав Грузии сообщил о 240 пострадавших во время митинга перед зданием парламента в центре Тбилиси, где спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции, сообщает «Новости Грузия».

«В общей сложности в стационар доставили 240 пациентов, 80 из которых полицейские. В эти минуты проводятся две операции. Состояние одного пациента остается стабильно тяжелым», — сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Заза Бохуа.

Он отметил, что в настоящее время в разных тбилисских больницах остаются 102 пациента. Большинство из них поступили с травмами и травмами глаз. Пострадавшим проводятся необходимые исследования, отметил Бохуа.

Напомним, 20 июня в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Грузинские правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.

На рассвете 21 июня после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции.