Вчера, 20 июня, в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на телеканал Рустави-2.

Грузинские правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, которые пытались прорвать полицейские кордоны у здания парламента.

Полицейские длительное время старались не применять спецсредства. Однако после нескольких попыток штурма парламента они применили гранаты со слезоточивым газом.

Росле этого люди преимущественно покинули территорию перед парламентом.

Также сообщалось, что полиция применила резиновые пули для разгона митингующих. Число пострадавших не уточняются, но на прилегающей территории постоянно курсируют машины скорой помощи, забирают людей.

На рассвете 21 июня после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.

Отмечается, что группа митингующих остановилась возле здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановили, городские службы расчистили территорию от мусора.

«Подразделения спецназа вернулись в здание парламента. На месте также остаются дежурить кареты скорой помощи.

По информации Общественного вещателя, остальные протестующих вооружилась камнями - по их словам, в целях самозащиты. На место начинают прибывать лидеры оппозиции», - говорится в сообщении.

Позже лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Вашадзе анонсировал сбор людей 21 июня в 19:00 на проспекте Руставели.

«Мы снова соберемся на проспекте Руставели в 19:00. Нам нужно будет согласовать план действий», - сказал он.

«То, что сегодня сделало правительство, является абсолютно незаконным актом, направленным против народа. В 19:00 мы собираемся на проспекте Руставели, где ознакомим общественность с нашим планом дальнейших действий. Сейчас важно выяснить, кто задержан, кто находится в больнице и в каком состоянии», - добавил Вашадзе.

В Грузии разгорелся скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергеем Гаврилов, открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента.

Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» - они заблокировали трибуну.

После срыва заседания члены российской делегации вернулись в отель в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну. Российская делегация в сопровождении усиленной охраны вылетела из Грузии.

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании «протокольной ошибкой». По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента.

Некоторые партии уже заявили, что намерены присоединиться к протесту и будут требовать досрочных выборов. Сообщается, что акции протеста также проходят в других городах.

Напомним, посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.