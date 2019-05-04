В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. Он находится в реанимации. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил в Facebook депутат горсовета Александр Радуцкий.

По информации издания Прочерк, Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. Избитого журналиста с разбитой головой около девяти часов утра увидели прохожие на улице на перекрестке Надпильнои и Небесной Сотни. Они и вызвали «скорую».

«Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50», - написала в соцсети Светлана Комарова.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко подтвердил, что избитый журналист находится в тяжелом состоянии.

«Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто нарушал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги .... Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют друга, а безнаказанностью пытаются запугать всех ...», - написал он в Facebook.

Отметим, в 2016 году журналиста пытались застрелить.