также в разделеПроисшествия
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины 12
На Донбассе ранены двое украинских военных 17
В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с 9 этажа и выжил 21
Во Львове умер ребенок, упавший в кастрюлю с кипятком 93
На Житомирщине украли деревья с аллеи, высаженной в честь воинов АТО 26
СМИ: На Волыни фанатики УПЦ МП жестоко избили сторонника ПЦУ 32
На Львовщине с отравлением госпитализированы 57 нацгвардейцев 36
Под Киевом ограбили дом нардепа 594
В Умани конфликт между водителями закончился стрельбой и ранениями 41
ООС: Боевики совершили 15 обстрелов, ранены 3 военных 19
За праздники на украинских дорогах погибли 55 человек 27
По факту гибели матроса в Одессе проводятся следственные действия 32
В Житомире студент изрезал ножом соседа по общежитию 28
На Прикарпатье сильные дожди подтопили частные дома 27
На Хмельнитчине горел пассажирский поезд 39
Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции, ранены 2 военных 16
На Николаевщине на свалке погиб 9-летний ребенок 53
Взрыв газа разрушил дом в Мариуполе 39

В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. Он находится в реанимации. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил в Facebook депутат горсовета Александр Радуцкий.

По информации издания Прочерк, Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. Избитого журналиста с разбитой головой около девяти часов утра увидели прохожие на улице на перекрестке Надпильнои и Небесной Сотни. Они и вызвали «скорую».

«Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50», - написала в соцсети Светлана Комарова.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко подтвердил, что избитый журналист находится в тяжелом состоянии. 

«Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто нарушал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги .... Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют друга, а безнаказанностью пытаются запугать всех ...», - написал он в Facebook

Отметим, в 2016 году журналиста пытались застрелить.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1381 грн.
17
Теги