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Окружной административный суд Киева, рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства «Киевпрайд», постановил – вернуть его истцу.

Исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины, сообщает пресс-служба суда.

Согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Напомним, истец просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации относительно несовершения действий на запрет проведения 23 июня Марша равенства «Киевпрайд» и просил суд вынести решение о запрете его проведения.
ForUm

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