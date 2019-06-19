Окружной административный суд Киева, рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства «Киевпрайд», постановил – вернуть его истцу.
Исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины, сообщает пресс-служба суда.
Согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.
Напомним, истец просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации относительно несовершения действий на запрет проведения 23 июня Марша равенства «Киевпрайд» и просил суд вынести решение о запрете его проведения.
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