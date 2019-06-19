Национальный банк 14 июня подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины жалобу на решения судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в частности, 13 мая 2019 Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Нацбанка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Вместе с кассационной жалобой Нацбанк подал ходатайство о приостановлении действия указанных решений судов до окончания их пересмотра в кассационном порядке Верховным судом.

Национальный банк указывает, что предоставил Верховному суду аргументы, на которые стоит обратить внимание:

1. Судами нарушены дискреционные полномочия НБУ

Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных – не только одна из приоритетных задач регулятора, которая является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к исключительным полномочиям Национального банка, закрепленных Законом Украины «О Национальном банке». Именно поэтому ни один другой субъект или орган, в том числе и суд, не может вмешиваться в осуществление субъектом властных полномочий своей компетенции, в частности, определения даты и оснований, необходимых для проведения внеплановой проверки банков.

2. Нацбанк не нарушил права истца компании Triantal Investments Ltd

Отмечается, что компания Triantal Investments Ltd не была уполномочена представлять Приватбанк, в частности, оспаривая распоряжение Нацбанка о проведении инспекционной проверки. За судебной защитой нарушенного права банка может обратиться только его акционер - владелец контрольного пакета акций (более 50% акций) и исключительно в интересах и от имени банка. Тогда как истцу - компании Triantal Investments Ltd - до национализации Приватбанка принадлежало только 16,817% его акций.

Также НБУ обратил внимание на то, что Приватбанк допустил сотрудников Нацбанка к проведению проверки, предоставив доступ к помещениям и документам банка. В связи с этим истец утратил право на обжалование распоряжения о проведении проверки. Кроме того, в подобных правоотношениях уже сложилась практика Верховного суда, когда истец, допустив должностных лиц контролирующего органа к проведению проверки, лишается права на обжалование приказа о проведении проверки.

3. Нацбанк имел основания для проведения инспекционной проверки Приватбанка

Одним из главных оснований для внеплановой инспекционной проверки в банке является существенное ухудшение его финансового состояния. Напомним, что результаты диагностического обследования Приватбанка в 2015 году показали существенное ухудшение его финансового состояния, создав правовые предпосылки для выполнения мероприятий финансового оздоровления банка и проверки их выполнения в будущем во время внеплановой проверки.

Еще одним основанием для проведения проверки в банке является наличие фактов, которые могут свидетельствовать о совершении им рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов. Принимая решение о проведении внеплановой проверки в Приватбанке, Нацбанк намеревался проверить выполнение банком мероприятий, направленных на его финансовое оздоровление и проверить, не осуществляет ли он рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и других кредиторов.

Учитывая вышесказанное, Нацбанк считает решения судов предыдущих инстанций незаконными, необоснованными, принятыми при неполном исследования всех обстоятельств дела, в связи с чем они подлежат отмене.