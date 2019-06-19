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Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу федераций Люксембурга и Португалии и подтвердил правомерность выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины по футболу.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом!» - написал он в Facebook.

Напомним, в начале мая Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом УЕФА порядке подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса.

Согласно предусмотренной процедуре Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.

Мораес получил украинское гражданство 18 марта.
ForUm

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