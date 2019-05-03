также в разделеСпорт
НАБУ провело обыск в доме вице-президента ФФУ 51
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил титулы чемпиона мира 153
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА 62
Владимир Кличко стал советником президента WBA 34
УЕФА наказал «Динамо» за поведение фанатов 111
Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу 104
ФФУ прокомментировала открытие дела из-за Мораеса 63
Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином 286
МакГрегор объявил о завершении карьеры в ММА 40
Украина вырвала победу над Люксембургом и вышла на первое место в группе 225
Усик стал лучшим спортсменом 2018 года в Украине 51
WBA обязала Усика провести бой с россиянином 76
«Челси» обвинил киевских болельщиков в расизме, в «Динамо» отрицают 47
Мораеса вызвали в сборную Украины 41
Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола 70
Форвард «Шахтера» Мораес получил украинское гражданство 93
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону 151
БК «Днепр» стал обладателем Кубка Украины 110

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Об этом сообщил глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Таким образом, национальную команду не будут лишать очков, и сборная продолжит возглавлять группу отбора на Евро-2020.

Напомним, Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом УЕФА порядке подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса.

Согласно предусмотренной процедуре Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.

Мораес получил украинское гражданство 18 марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги