Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.
Об этом сообщил глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
Таким образом, национальную команду не будут лишать очков, и сборная продолжит возглавлять группу отбора на Евро-2020.
Напомним, Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом УЕФА порядке подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса.
Согласно предусмотренной процедуре Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.
Мораес получил украинское гражданство 18 марта.
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