Підозра експрезиденту УАФ Павелко: чиновника підозрюють у незаконному заволодінні 9.3 млн євро із коштів УЄФА

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підозрюється Національною поліцією в кримінальних правопорушеннях щодо імовірного заволодіння коштами. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, повідомляє "Суспільне. Спорт".

У підозрі Павелку йдеться про можливе заволодіння грошима Федерації футболу України з платежів УЄФА. За інформацією джерела, експрезидента УАФ підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема привласнення: привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, звинувачення в організації складання та свідомій видачі неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Павелко очолював УАФ з березня 2015 року. Згідно з підозрою, у травні того ж року Павелко мав умисел на незаконне заволодіння коштами, які належали ФФУ та надходили від УЄФА упродовж 2015-2016 років на користь невстановлених осіб.

Як встановила комісійна судово-економічна експертиза, розмір збитків, які завдані ФФУ через перерахування коштів на рахунки іноземних компаній, становить 9.32 млн євро. Йдеться про кошти упродовж періоду з 17 квітня 2015 до 1 грудня 2016 року.

За інформацією джерела, до виконання злочинів було залучено не менше 25 людей, які підготували, підписали, завірили печатками від імені посадових осіб компаній-нерезидентів України документи, на підставі яких здійснювали оплату та отримали на рахунки підприємств кошти, виділені УЄФА для Федерації футболу України. Серед них — колишній президент УПЛ Володимир Генінсон, ексфіндиректорка УАФ Євгенія Сагайдак, ексгенеральний секретар організації Юрій Запісоцький, а також Катерина Краснокутська, колишня помічниця Павелка у Верховній Раді.

У квітні 2025 року на конгресі Української асоціації футболу озвучили економічні втрати та втрачену вигоду організації за часи президентства Андрія Павелка, які склали близько 1.7 мільярда гривень.

У чому ще звинувачували Андрія Павелка?