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Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с открытием дисциплинарных производств в отношении матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020 с командой Португалии и Люксембурга.

Он напомнил, что Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом УЕФА порядке подали в УЕФА протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса.

Согласно предусмотренной процедуре Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе.

Решение по результатам рассмотрения протестов будут приняты на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже.

«При рассмотрении вопроса о приглашении Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины», - подчеркнул Записоцкий.

Он призвал болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА.

«Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020», - убежден генеральный секретарь ФФУ.

Напомним, 18 марта Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
ForUm

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