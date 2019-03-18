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Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующий указ подписал Президент Петр Порошенко.

В «Шахтере» напомнили, что Мораес начинал карьеру в бразильских клубах «Сантос», «Понте-Прета» и «Санту-Андре», затем играл в румынской «Глории» и болгарском ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо». В июне 2018 года подписал контракт с «Шахтером». Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.

«Мораес получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта «желто-синие» стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом», – сказано в сообщении.

 
ForUm

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