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Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган опубликовали фотографию своего сына Арчи в День отца, который отмечают в странах Западной Европы и в США, а с этого года официально и в Украине в третье воскресенье июня.

Фотография в стиле «сепия», на которой малыш держит отца за палец, появилась в официальном аккаунте супругов в Instagram. Это первое изображение маленького Арчи с открытыми глазами, сообщает ВВС Украина.

В подписи к фото гласит: «Счастливого Дня отца! Желаем очень радостного первого Дня отца герцогу Сассекскому!»

Первенец герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая. Его назвали Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.
ForUm

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