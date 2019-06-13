также в разделеПолитика
Вятрович идет в Раду в составе партии Порошенко 15
Источник: Команда Зеленского пополнилась человеком одиозного Столара 19
Зеленский едет с визитом во Францию и Германию 23
Представитель Украины встретился с двумя молдавскими премьерами 19
Школьная арифметика: Климкин рассчитал год вступления Украины в ЕС 38
СМИ: КСУ не примет решение по роспуску Рады до 20 июня 41
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу 17
Посол рассказал, когда состоится встреча Зеленского с Трампом 23
Зеленский будет «обращаться» к чиновникам, тормозящим реформы 30
Путин считает, что отношения Украины и РФ будут восстановлены 26
Медведчук: Указ Зеленского о роспуске парламента неконституционный, но Рада заслужила, чтобы ее разогнали. Дважды 27
Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется к роли Президента 22
Марионетка экс-регионала Атрошенко Татьяна Бойко пытается попасть в списки «Слуги народа» 79
«Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от ЗЕленского отказаться от коррупционной схемы «ДюЗЕльдорф+» 124
Луценко считает незаконным представление на свое увольнение 371
Парубий подписал закон, предусматривающий процедуру импичмента 39
У Зеленского намерены изменить Конституцию 126
Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли 20

В МИД Украины объяснили, почему одновременно называют премьер-министрами бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду.

Об этом пишет заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Facebook, сообщает Европейская правда.

«Два премьера – это, как правило, многовато. И писать об обоих в одном сообщении – не ежедневное дело. Но гораздо важнее найти сбалансированное политическое и юридическое решение. И ставки здесь намного выше, чем многие считают», - написал Боднар.

«Именно поэтому, мы первые начали интенсивный диалог, и заочный, и очный, со всеми ключевыми игроками. Для этого важна не смена табличек, а доверчивое взаимодействие. Или мы теряем инициативу, или действуем уже. Мы - действуем!» - подчеркнул он.

Как сообщалось, в комментарии по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжановского в Кишинев Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает. Новое правительство во главе с Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
12
Теги