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Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование убийств на Майдане зимой и 2 мая в Одессе в 2014 году затяжное и неэффективное.

Об этом она сказала во время представления «Доклада о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля -15 мая 2019 года», сообщает Укринформ.

«Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследования и судебные производства затяжные и неэффективные, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура», - отметила Фрейзер.

В то же время она призвала Президента Украины поддерживать культуру ответственности и соблюдение верховенства права, которые сужают гражданское пространство.

Она также подчеркнула на необходимости «больше делать для противодействия давления на судей, реформирования Генеральной прокуратуры Украины и обеспечения достаточных ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований».

Напомним, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.

Родственники Героев Небесной Сотни намерены обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу невыполнения государством их права на судебную защиту. 

 
ForUm

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