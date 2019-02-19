Родственники Героев Небесной Сотни намерены обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу невыполнения государством их права на судебную защиту. Об этом они заявили сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«Адвокаты, представляющие интересы потерпевших, думают о смене тактики. Если раньше мы были на стороне обвинения и надеялись на обеспечение расследования и судебное разбирательство (уголовных производств), то сегодня мы констатируем невыполнение государством требований конвенции по правам человека, в частности по обеспечению права на быстрое и эффективное расследование и судебное разбирательство. Поэтому мы будем думать об обращении в ЕСПЧ для установления факта этого нарушения», - сказал адвокат Виталий Титич, представляющий интересы семей, родные которых были убиты во время Революции достоинства.

Титич выразил надежду, что это позволит прекратить манипуляции власти, которая, по его словам, «все 5 лет с рукой на сердце заявляет, что заинтересована и сделает все, чтобы довести эти дела до конца».

В свою очередь координатор общественной инициативы «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук отметила: «К сожалению, мы вынуждены констатировать незаинтересованность высших лиц государства в этих расследованиях, несмотря на все декларации и заверения. Более того, мы фиксируем противодействие и препятствие со стороны органов власти».

Она пояснила, что расследованию дел Майдана препятствует Генеральная прокуратура, в частности препятствуют работе Управления спецрасследований, штат которого системно сокращали, забирали у него производства, а следователи этого управления остались без социальных и правовых гарантий.

По словам Матвийчук, также расследованию дел о преступлениях против «майдановцев» противодействует руководство МВД и СБУ. Матвийчук отметила, что МВД и СБУ не сотрудничают со следователями Управления спецрасследований ГПУ, скрывают документы и даже получив судебные решения о доступе к документам, Управление спецрасследований сталкивается с сопротивлением. «Это показывает, что и председатель СБУ, и глава МВД абсолютно согласны с такой ситуацией», - заявила Матвийчук.

Она также отметила, что третья линия противодействия расследованию дел Майдана - законодательная. В конце этого года Управление спецрасследований ГПУ будет вынуждено передать все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства, которые еще не переданы в суды, в Государственное бюро расследований. По ее словам, таким образом дела Майдана начнут расследовать заново. «Это будет означать, что все начнется заново, и мы должны «обнулить» все эти 5 лет расследований», - сказала Матвийчук.

В свою очередь сын погибшего на Майдане Сергея Бондарчука Владимир Бондарчук отметил, что фактически майдановские дела стали средством пытки пострадавших.

«Над семьями просто издеваются: суды переносятся, затягиваются, люди уже морально устали. Мы сталкиваемся с отписками чиновников, не решены вопросы с экспертизами, которые были назначены еще в 2016 году и не проведены до сих пор, а мы получили только отписку Министерства юстиции», - заявил Бондарчук.

Также он добавил, что в этом году впервые не было ни одной коммуникации чиновников с семьями погибших активистов, как это было в предыдущие годы к годовщине Революции достоинства.

«Мы продолжаем бороться, хотя за эти 5 лет 17 родителей Героев Небесной Сотни уже умерли и не увидят наказание виновных в смерти своих детей», - отметил Бондарчук. Кроме того, Бондарчук сообщил, что завтра члены семей погибших на Майдане намерены пикетировать Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы выразить возмущение по поводу того, что в состав Верховного суда с разрешения ВККС попали судьи, которые выносили неправомерные решения во время Евромайдана.

«Общество теряет интерес к этим делам. Как только на судебные заседания перестают приходить люди, судьи начинают затягивать процессы. Завтра наша общественная организация «Семьи Героев Небесной Сотни» в 8:45 у здания ВККСУ соберется, чтобы посмотреть в глаза руководству ВККС и спросить, как случилось, что в Верховный суд попали судьи, которые выносили неправомерные решения в отношении майдановцев, несмотря на то, что год назад они обещали этого не допустить», - сказал Бондарчук.

Напомним, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.