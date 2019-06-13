Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у Главы государства в Украине Владимира Зеленского не займет много времени, чтобы войти в курс дела на своем новом посту, сообщает «Украинская правда».

По его словам, раньше он не давал оценок деятельности Зеленского, поскольку пока никакой деятельности нет.

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро», - добавил он.

Напомним, Путин решил не поздравлять Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины в связи с его «недружественной риторикой», которую тот продолжает, называя Россию врагами, агрессорами.