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Президент РФ Владимир Путин решил не поздравлять Владимира Зеленского с избранием президентом Украины в связи с его «недружественной риторикой», которую тот продолжает, называя Россию врагами, агрессорами.

Об этом он заявил на ПМЭФ, передает Интерфакс.

Кремль не поздравил Зеленского ни с избранием, ни со вступлением в должность президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что украинского лидера можно будет поздравить, когда он добьется успехов в улучшении отношений с Москвой и урегулирования ситуации в Донбассе.

Напомним, Зеленский назвал Россию агрессором и отрицает возможность переговоров с ней.
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