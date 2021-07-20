Бердянский горрайонный суд огласил приговор обвиняемым организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко с позывным «Сармат» в июле 2018 года. Непосредственно за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина, сообщает Громадське.

Матюшин, частично признавший вину, получил 11 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года. Также суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Так, Матюшин должен уплатить 700 тыс. гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривню ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина – суд оправдал за якобы недостаточность доказательств.

Кроме Матюшина, к трем годам и одному месяцу лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства «Сармата». Также суд присоединил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и причисляет время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

Как пояснил прокурор по делу, в ближайшее время Власюк может оказаться на свободе, поскольку со дня его задержания прошло 2 года, а на срок о неотбытом наказании за хулиганство еще распространялся «закон Савченко».

Кроме убийства Олешко, оружия, наркотиков, в деле был эпизод по разбойному нападению на семью днепровских судей Поплавских в 2018-м. По данным следствия, Власюк привлек, но сам не участвовал, Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 миллиона гривен и имущество на сумму около 2 миллионов гривен. По этому эпизоду всех оправдали из-за недоказанности преступления.

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

По словам судей, большинство доказательств, которые полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми, но не доказывают вину обвиняемых.

Поэтому судьи решили, что из-за недоказанности совершения уголовного преступления Власюк, Бродский, Сигида, Мовчан должны быть оправданы по обвинению в организации убийства, а Ломака, Обухов, Владимиренков и Зеленкин должны быть оправданы по обвинению в пособничестве в совершении умышленного убийства.

«Действия Матюшина с учетом вышеприведенного необходимо квалифицировать по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины - как умышленное убийство», - отметили судьи.

Среди доказательств, не принятых во внимание - материалы НСРД, телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения. В частности, по словам судей, следователи не добавили справку расположения базовых станций, на которые ссылается следствие, а материалы оперативно-розыскной деятельности отсутствуют, суд лишен права сделать проверку.

Также в суде отметили, что допрошенный в суде эксперт отметил, что составленные следователем таблицы не в полной мере соответствуют действительности. В частности следователь не добавил справку расположения базовых станций, на которые ссылается следствие: некоторые станции отсутствуют или указаны лишние.

«Органом досудебного следствия установлено, что следствие не доказало факт того, что неустановленное следствием лицо заказало убийство», - отметили судьи. Также они указали, что телефонные разговоры о передаче денег Бродским и встреча с Сигидой не могут несомненно трактоваться, как причастность к преступлению, а являются лишь предположением стороны обвинения, которое не доказано должным образом.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».