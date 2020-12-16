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Кабинет Министров одобрил представления на смену председателя Запорожской ОГА и назначение главы Ивано-Франковской ОГА.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, Кабмин проголосовал за  представление на увольнение Виталия Боговина с должности председателя Запорожской ОГА (в связи с переходом на выборную должность), а также представление на назначение Александра Старуха на этот пост.

Также правительство поддержало представление на назначение Андрея Бойчука на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.
ForUm

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