Кабинет Министров одобрил представления на смену председателя Запорожской ОГА и назначение главы Ивано-Франковской ОГА.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, Кабмин проголосовал за представление на увольнение Виталия Боговина с должности председателя Запорожской ОГА (в связи с переходом на выборную должность), а также представление на назначение Александра Старуха на этот пост.

Также правительство поддержало представление на назначение Андрея Бойчука на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.