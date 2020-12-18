Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ № 577/2020 президент подписал 18 декабря.
Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом «За заслуги» III степени.
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