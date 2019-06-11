Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Национальное антикоррупционное бюро 5 июня распространило недостоверную информацию о том, что якобы Главная военная прокуратура не предоставила доступ к материалам уголовного производства о коррупции в Укроборонпроме при поставке запчастей оборонным предприятиям. Его заявление опубликовано на сайте ГПУ.

«Подчеркиваю – это абсолютная ложь. Еще раз настойчиво напоминаю, что в марте 2016 87 листов доказательств я лично, вот в этом кабинете официально передал директору НАБУ Артему Сытнику», - сказал Матиос.

Он отметил, что переданные ему материалы свидетельствовали о вероятной причастности ряда гражданских и должностных лиц, а также непосредственно детективов НАБУ к совершению коррупционных действий и возможному получению взяток, то есть совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Главный военный прокурор отметил, что такими делами по закону должно заниматься исключительно НАБУ.

«Но после долгих трех лет бездействия и рассказов о том, что все противодействовали НАБУ в этом расследовании, что для поисков «отбеливателя» это учреждение и его руководство выдало очередную порцию лжи на Генеральную и военную прокуратуру», - заявил он.

«Первая правда в том, что я утверждаю и могу это подтвердить документами, детективы НАБУ по их запросу в марте 2019 получили от нас полный доступ ко всем материалам уголовного производства. Детективы НАБУ скопировали все необходимые им материалы в полном объеме. Это подтверждает составленный и подписанный ими протокол. Это официальный процессуальный документ. Для тех, кто игнорирует и не знает требований Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно детективам и руководству НАБУ, в очередной раз объясняю и напоминаю нормы закона. Документы о личной переписке любого лица могут быть выданы детективу НАБУ или другому лицу только на основании судебного решения, регламентировано статьей 14 Уголовного процессуального кодекса Украины», - подчеркнул Матиос.

Он добавил, что за 3 месяца детективы НАБУ такого разрешения судьи не получали и в Главную военную прокуратуру не передавали. Каких-либо запросов о желании ознакомиться с материалами этого производства в течение трех лет с 2016 по 2019 год – до возникновения скандала и журналистского расследования со стороны НАБУ в Главную военную прокуратуру не поступало.

«Правда друга: я официально еще раз настойчиво напоминаю искателям этого «отбеливателя» - то есть руководству НАБУ – на момент ознакомления детективов НАБУ с делом в Главной военной прокуратуре технические терминалы находились на экспертизе для подтверждения подлинности их содержания, детективам были предоставлены для ознакомления процессуальные документы о назначения и проведения такой экспертизы», - отметил Матиос. Он добавил, что без решения суда и вопреки элементарной логике попытку во вне процессуальный способ получить технические мобильные терминалы осуществлял детектив НАБУ Л. «Именно он был указан в переписке как должностное лицо НАБУ, которое получало коррупционные презенты и совершало другие действия в пользу тех, кто действовал незаконно в оборонной сфере. Именно этот детектив был привлечен только к дисциплинарной ответственности руководством НАБУ по фактам грубых процессуальных нарушений в виде бездействия во время трехлетнего расследования коррупции в оборонной сфере», - уточнил Матиос.

Главный военный прокурор еще раз напомнил, что следователи ГБР осуществляют расследование в уголовном производстве по фактам совершения уголовных преступлений по ст.ст. 364, 368 УК Украины, то есть о злоупотреблении служебным положением и получения взяток, вероятной причастности к которым имеет детектив НАБУ Л.

Он очередной раз подчеркнул, что детективами НАБУ уже получен доступ к материалам экспертизы, проведенной в уголовном производстве, и экспертиза подтвердила подлинность переписки на носителях информации с перепиской на мобильных терминалах.

Правда третья, по словам Матиоса, в том, что руководство НАБУ безосновательно обвиняет прокуроров военной прокуратуры в якобы совершении «процессуального сопротивления» работникам НАБУ при рассмотрении следственным судьей ходатайства о временном доступе к материалам уголовного производства. Особое внимание он обратил на нелепость указанной формулировки и процессуальную неграмотность детективов НАБУ.

«Нам нужны действенные силовики, в том числе и в НАБУ тоже, общество устало, общество крайне разъяренное, общество ненавидит всех, кто говорит от имени государства, не в силах доказать свою способность что-либо сделать», - подытожил Матиос.

Напомним, в обнародованной 11 марта четвертой части журналистского расследования Bihus.info шла речь о том, что сотрудники Службы безопасности, Военной прокуратуры, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро помогали основателю ООО «Оптимумспецдеталь» Андрею Рогозе решать проблемные вопросы.

В распоряжении журналистов оказалась телефонная переписка, в которой говорилось о том, что Рогоза и его партнер Виталий Жуков давали взятки сотрудникам правоохранительных органов за закрытие уголовных дел. При этом фирма специализировалась на поставках на оборонные предприятия, входящие в концерн «Укроборонпром», контрабандных деталей к военной технике из России.

В частности, в переписке Рогозы и Жукова говорится о взятке в виде автомобиля BMW для сотрудника столичного главка СБУ Дмитрия Москаленко.

В переписке упоминаются первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, детективы бюро Дмитрий Литвиненко и Олег Борисенко, а также внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

После выхода этого сюжета в НАБУ заявили, что начали служебное расследование по озвученным фактам. В бюро утверждают, что ни один из их сотрудников взятки не брал.